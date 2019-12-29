Джамала вразила чарівним виступом у суперфіналі "Х-фактору": неймовірне відео

Популярна співачка взяла участь у суперфіналі відомого співочого шоу "Х-фактор". Джамала у білосніжній сукні з пір'я виконала свою чарівну пісню "Крила", якою заполонила серця глядачів.

Співачка прийшла на прямий ефір, суперфінал "Х-фактору" 10 сезон у платті з відкритими плечима, яке підкреслило її звабливий силует.

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Глядачі були зачаровані виступом Джамали, вони співали разом з нею та з захопленням слухали виступ.

Артистка згодом отримала слово та привітала всіх зі святами.

"Я щаслива, що можу привітати всю країну з прийдешніми новорічними святами. Бажаю вам всього найкращого", – сказала вона.

Дивіться відео чарівного виступу Джамали:

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Зазначимо, що Джамала вже виступала на сцені "Х-фактору" – разом із учасником MELOVIN. "У 2015 році у мене вийшла пісня "Заплуталась". Одного дня подзвонили редактори шоу і попросили згоди заспівати її разом з одним з конкурсантів. Потім була репетиція, на якій я познайомилася з Костею Бочаровим, що був тим самим конкурсантом... Ця пісня стала додатковим кроком до його перемоги", – згадала артистка.