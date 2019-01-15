Джамала взяла участь в ефектній фотосесії на острові Маврикій: яскраві кадри

Співачка Джамала вирушила зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром на мальовничий острів Маврикій. Там зірка не оминула можливості взяти участь в яскравій пляжній фотосесії.

Відпустка – чудова нагода не тільки насолодитись безтурботними днями, але й зробити чимало яскравих фото. Своєрідне правило використала Джамала, яка під час перебування на острові Маврикій взяла участь в ефектній зйомці.

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Артистка відверто зізналась, що взяла у відпустку всього кілька речей, в яких вже встигла покрасуватись у своєму блозі. Джамала не знала, що в готелі, де вона зупинилась, діє дрес-код. Відтак зірка вирішила підтримати організаторів та вбратись за встановленими правилами. Для цього Джамала приміряла рожеву сукню, в якій оголила тендітні плечі.

Я на відпочинок беру мінімум речей. Ось і цього разу зі мною лише дві сукні. Можна здогадатися, що в дрес-код я дуже рідко потрапляла. Але розумію жінок і чоловіків, які на відпочинку з радістю одягаються яскраво. Якщо в офіс кожного дня ходиш в діловому вбранні, чому б під час відпустки не одягати біле, золоте, рожеве вбрання?

– зазначила Джамала.

У стильному вбранні співачка позувала на фоні екзотичних пейзажів та пальм. Виглядала Джамала дуже ефектно, що встигли відзначити користувачі мережі.