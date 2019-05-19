Джамала зачарувала мережу спільними фото з сином на "Голосі. Діти-5"

11 Читать новость на русском
Джамала з сином
Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Популярна співачка Джамала з появою первістка вирішила не брати творчу паузу та вправно поєднати материнство з роботою. І артистці це успішно вдається. Джамала у мережі ділиться знімками, на яких демонструє ідилію з сином та спільні походи на зйомки.

Днями зірка зачарувала прихильників черговою серією знімків з 1-річним Еміром-Рахманом. Джамала прийшла з сином на зйомки нового сезону вокального шоу "Голос. Діти-5", перші випуски якого глядачі зможуть побачити вже 26 травня. 

Читайте також: Джамала прокоментувала виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019

На фото видно, як крісло зіркового тренера зайняв маленький Емір-Рахман. Хлопчик зосереджено спостерігав за всім, що зворушило всіх підписників блогу Джамали. Співачка прийшла на знімальний майданчик у білій сукні-вишиванці, а от її син красувався перед камерою у джинсовій сорочці та штанах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

У дописі Джамала пригадала, що вперше Емір-Рахман побував на "Голосі країни", коли йому виповнилось всього 2 тижні. До пологів співачка активно брала участь у зйомках шоу, тому поява її первістка аж ніяк не вплинули на подальше створення проекту. 

Вперше Емір-Рахман був на зйомках "Голосу", коли йому було 2 тижні, тоді якраз знімали фінальний випуск сезону. А сьогодні він прийшов підтримати мене на "Голос. Діти",
– поділилась щаслива матуся. 

Зазначимо, що пологи Джамали відбулись у столиці 27 березня 2018 року. На кожну зйомку співачка возила валізу з усім необхідним для пологів. Тому щодня артистка була готова до народження сина. 

"У мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проектів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок", – згадувала Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

blog_ava
Стали відомі деталі інавгурації Зеленського
сьогодні
2446
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Джамала Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
сьогодні 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
1108
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 352
Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
18 травня 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
Наталія Печерська 238
Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
18 травня 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
251
Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
18 травня 11:30 Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
Юлія Гілей 755
Новини
Більше новин
Залиште відгук