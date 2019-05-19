Популярна співачка Джамала з появою первістка вирішила не брати творчу паузу та вправно поєднати материнство з роботою. І артистці це успішно вдається. Джамала у мережі ділиться знімками, на яких демонструє ідилію з сином та спільні походи на зйомки.

Днями зірка зачарувала прихильників черговою серією знімків з 1-річним Еміром-Рахманом. Джамала прийшла з сином на зйомки нового сезону вокального шоу "Голос. Діти-5", перші випуски якого глядачі зможуть побачити вже 26 травня.

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На фото видно, як крісло зіркового тренера зайняв маленький Емір-Рахман. Хлопчик зосереджено спостерігав за всім, що зворушило всіх підписників блогу Джамали. Співачка прийшла на знімальний майданчик у білій сукні-вишиванці, а от її син красувався перед камерою у джинсовій сорочці та штанах.

У дописі Джамала пригадала, що вперше Емір-Рахман побував на "Голосі країни", коли йому виповнилось всього 2 тижні. До пологів співачка активно брала участь у зйомках шоу, тому поява її первістка аж ніяк не вплинули на подальше створення проекту.

Вперше Емір-Рахман був на зйомках "Голосу", коли йому було 2 тижні, тоді якраз знімали фінальний випуск сезону. А сьогодні він прийшов підтримати мене на "Голос. Діти",

– поділилась щаслива матуся.

Зазначимо, що пологи Джамали відбулись у столиці 27 березня 2018 року. На кожну зйомку співачка возила валізу з усім необхідним для пологів. Тому щодня артистка була готова до народження сина.

"У мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проектів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок", – згадувала Джамала.