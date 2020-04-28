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Джамала зачарувала мережу співом свого сина: миловидне відео

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Джамала поділилася домашніми відео з підписниками
Джамала поділилася домашніми відео з підписниками / Караван історій

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала замилувала підписників милою добіркою домашніх відео, в яких її син Емір-Рахман допомагає їй розспівуватися.

Карантин – це єдиний час, коли ми нікуди не поспішаючи можемо побути вдома зі своїми рідними та близькими. Джамала від початку карантину дотримується ізоляції та проводять час в сімейному колі.

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Популярна співачка, яка незабаром готується стати матір'ю вдруге, на карантині час проводить з користю. Майже щодня Джамала тішить підписників новими фешн-зйомками, які влаштовує у власній квартирі. На останніх Instagram Stories співачка опублікувала відео, як її 2-річний син намагається їй. 

Поки Джамала займалася написанням пісень, Емір-Рахман вирішив не втрачати можливостей поспівати у мамин мікрофон. Його перші вокальні здібності досить милі та кумедні.

"У вас виходить працювати з дітьми?", – жартівливо запитала співачка у своїх підписників.

Емір-Рахман співає з Джамалою: миле відео

Раніше Джамала розповідала, що перебуваючи вдома на карантині вона намагається насолодитися спільними моментами з сином, адже через постійні гастролі та напружений графік роботи вона рідко буває вдома. 

Емір-Рахман вдома малює, складає конструктор, ліпить з пластиліну, вчить букви, кольори і дивиться мультики. Також співачка вчить з сином кримськотатарську, українську та англійську мови.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми з Еміром кожного дня дізнаємося щось нове – вчимо кримськотатарську, українську, англійську, малюємо, ліпимо і багато іншого. Якщо мама музикант, вже з раннього віку почнеш опановувати музичні інструменти ⠀ Ця гра розвиває дрібну моторику, відчуття ритму, Емір вчиться розрізняти сили звуку і, головне, це складне завдання на увагу, якої так не вистачає нам всім ⠀ А як ви проводите час зі своїми дітьми? Діліться своїми активностями, додавайте хештеги #LearningAtHome #ВчимосяВдома та відмічайте мене! А найкрутішими я поділюся зі своїми підписниками. ⠀ #masallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові діти Музика Джамала
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