Джамала зачарувала мережу знімком з сином: зворушливе фото

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Джамала з 10-місячним сином
Джамала з 10-місячним сином / Instagram/ @jamalajaaa

Знаменита українська співачка не припиняє тішити своїх шанувальників ніжними світлинами з помітно підрослим сином. У неділю, 27 січня, Еміру-Рахману виповнилося 10 місяців.

Напередодні Джамала поділилася світлинами з підрослим сином, якого не бачила впродовж відпустки на острові Маврикій. Ймовірно, співачка повернулася додому до 27 січня, аби відсвяткувати чергову визначну дату в її сім'ї.

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Нове фото переможниця Євробачення 2016 опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Під знімком з маленьким Еміром-Рахманом Джамала коротко написала "10 months", нагадавши шанувальникам про те, що святкування першого дня народження її сина відбудеться вже зовсім скоро.

На світлині співачка тримає хлопчика спиною до камери, ніжно дивлячись на нього і мило посміхаючись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: LifeStyle Джамала Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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