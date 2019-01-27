Джамала зачарувала мережу знімком з сином: зворушливе фото

Знаменита українська співачка не припиняє тішити своїх шанувальників ніжними світлинами з помітно підрослим сином. У неділю, 27 січня, Еміру-Рахману виповнилося 10 місяців.

Напередодні Джамала поділилася світлинами з підрослим сином, якого не бачила впродовж відпустки на острові Маврикій. Ймовірно, співачка повернулася додому до 27 січня, аби відсвяткувати чергову визначну дату в її сім'ї.

Читайте також: Джамала взяла участь в ефектній фотосесії на острові Маврикій: яскраві кадри

Нове фото переможниця Євробачення 2016 опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Під знімком з маленьким Еміром-Рахманом Джамала коротко написала "10 months", нагадавши шанувальникам про те, що святкування першого дня народження її сина відбудеться вже зовсім скоро.

На світлині співачка тримає хлопчика спиною до камери, ніжно дивлячись на нього і мило посміхаючись.