Джамала закликала об'єднатися задля збереження планети та долучитися до акції Година Землі

Сьогодні, 28 березня, у всьому світі проводять акцію Година Землі. Популярна українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала закликала долучитися до неї та об'єднатися задля майбутнього нашої планети.

Запаси світових ресурсів з кожним роком стають все меншими і меншими. Ми забруднюємо навколишнє середовище, не дбаємо про екологію і не завжди замислюємося над тим, до яких наслідків можуть привести наші вчинки. Співачка Джамала вкотре звернула увагу на актуальні та болючі для Землі питання. На інстаграм-сторінці вона також поділилася правилами, які слід дотримуватися, щоб зберегти планету.

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Джамала зазначила, що кожен із нас повинен докласти зусиль для збереження ресурсів Землі. Лише спільними діями можна досягнути бажаного результату та забезпечити здорове життя майбутнім поколінням.

Правила для економії ресурсів планети, яких радить дотримуватися Джамала:

Ефективно використовувати воду (наприклад, не витрачайте зайву воду, поки чистите зуби чи голитесь)

(наприклад, не витрачайте зайву воду, поки чистите зуби чи голитесь) Заощаджувати електроенергію (наприклад, вимикайте світло, якщо не користуєтеся ним та використовуйте енергозберігаючі лампочки)

(наприклад, вимикайте світло, якщо не користуєтеся ним та Зменшити кількість відходів та переробляти усі відходи, що не можуть бути повторно використані.

та переробляти усі відходи, що не можуть бути повторно використані. Купуйте лише те, що вам дійсно потрібно . Перед покупкою спитайте друзів чи знайомих, можливо, вони мають потрібну вам річ і можуть дати покористуватися.

. Перед покупкою спитайте друзів чи знайомих, можливо, вони мають потрібну вам річ і можуть дати покористуватися. Перед походом до магазину складіть список продуктів та не купуйте зайвого, що потім опиниться на смітнику.

складіть список продуктів та не купуйте зайвого, що потім опиниться на смітнику. Спробуйте надавати речам друге життя, замість того, щоб купувати нові.

Також артистка закликала долучитися до акціїї Година Землі та сьогодні, 28 березня, з 20:30 до 21:30 символічно вимкнути освітлення та електронні прилади.

Ви можете зробити це з мільйонами людей по всьому світу на знак єдності та турботи про майбутнє нашої планети,

– написала в публікації Джамала.

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