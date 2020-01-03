Джамала замилувала мережу новими чуттєвими світлинами

Українська співачка активно приміряє нові образи та ділиться результатами зйомок на сторінках соціальних мереж. Так, у черговій фотосесії зірка постала у вишуканому вбранні, яке підкреслило її витонченість та жіночність.

На своїй сторінці в інстаграмі переможниця Євробачення 2016 розмістила світлини, на яких з'явилася в напівпрозорій чорній сорочці з відкритим декольте. Вона доповнила образ яскравим макіяжем нюдових відтінків та масивними срібними перснями.

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Джамала втілила всю жіночність та звабливість у нових кадрах. Одна з світлин, на якій вона дивиться у своє відображення у дзеркалі, відтворює особливу загадковість образу співачки. Судячи з підпису до допису, зірка пильно вдивляється у своє майбутнє.

Прокинулася і подумала, що ще не встигла нічого глобального запланувати на рік. А ви як? Може, пишете свої мрії на папірці, а потім спалюєте і запиваєте шаманським? Намагаєтеся зазирнути в майбутнє, як у дзеркало? Або ж боїтеся наврочити?

– поцікавилася Джамала у своїх шанувалників.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Нещодавно виконавиця вирішила проекспериментувати зі стилем та показати образ у стилі американської артистки Аріани Гранде. Джамала створила бюджетний образ з речей, які стилісти знайшли в секонд-хенді або комісійних магазинах. Вона закликала не соромитись купувати вживані речі та бути "свідомим покупцем".