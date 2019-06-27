Джамала замилувала мережу сімейними фото у лавандовому полі

Українська співачка та переможниця Євробачення-2016 нещодавно взяла участь в ніжному фотосеті неподалік Києва. Локація була направду дивовижною – лавандове поле і нічого зайвого.

Автором нових світлин стала сімейна фотографиня Катерина Зерова, яка неодноразово знімає сімейні пари або ж одних жінок у лавандовому полі в літній період. Джамала теж вирішила зробити кілька знімків для домашнього архіву, тому взяла участь у фотосесії зі своїм підростаючим сином Еміром-Рахманом та чоловіком Бекіром. Знімки з'явились на Facebook-сторінці Джамали.

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Для зйомки Джамала одягнула легку максі-сукню білого кольору з квітковими принтами, в той час як син та чоловік одягнули білий "верх" та чорні шорти. Артистка виглядала по-справжньому щасливою та охоче позувала перед камерою посеред просторого поля.



Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova



Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova



Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova



Емір-Рахман / Katya Zerova

Прихильники Джамали у соцмережах не залишились осторонь коментарів та із захопленням відреагували на знімки: "Дуже гарна пара, щасти вам!", "Емір такий серйозний", "Хорошенький", "Як схожий на тата", "Матуся-красуня", "Няшечки! Щастя вам".