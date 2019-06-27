Джамала замилувала мережу сімейними фото у лавандовому полі

94 Читать новость на русском
Джамала з сім'єю посеред лавандового поля
Джамала з сім'єю посеред лавандового поля / Katya Zerova

Українська співачка та переможниця Євробачення-2016 нещодавно взяла участь в ніжному фотосеті неподалік Києва. Локація була направду дивовижною – лавандове поле і нічого зайвого.

Автором нових світлин стала сімейна фотографиня Катерина Зерова, яка неодноразово знімає сімейні пари або ж одних жінок у лавандовому полі в літній період. Джамала теж вирішила зробити кілька знімків для домашнього архіву, тому взяла участь у фотосесії зі своїм підростаючим сином Еміром-Рахманом та чоловіком Бекіром. Знімки з'явились на Facebook-сторінці Джамали.

Читайте також: Джамала показала зворушливе фото зі своїм сином

Для зйомки Джамала одягнула легку максі-сукню білого кольору з квітковими принтами, в той час як син та чоловік одягнули білий "верх" та чорні шорти. Артистка виглядала по-справжньому щасливою та охоче позувала перед камерою посеред просторого поля.

Джамала
Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova

Джамала
Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova

Джамала
Джамала, Бекір та Емір-Рахман / Katya Zerova

Син Джамали
Емір-Рахман / Katya Zerova

Прихильники Джамали у соцмережах не залишились осторонь коментарів та із захопленням відреагували на знімки: "Дуже гарна пара, щасти вам!", "Емір такий серйозний", "Хорошенький", "Як схожий на тата", "Матуся-красуня", "Няшечки! Щастя вам". 

blog_ava
Як правильно варити кукурудзу: корисні поради
сьогодні
22973
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Мода Джамала Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 16:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
569
В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
сьогодні 14:35 В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото
67
Програма Leopolis Jazz Fest 2019
26 червня 20:15 Програма Leopolis Jazz Fest 2019
517
Аліна Гросу змінила 4 сукні в день свого весілля: неймовірні деталі і фото
26 червня 15:29 Аліна Гросу змінила 4 сукні в день свого весілля: неймовірні деталі і фото
7348
Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
25 червня 19:02 Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
1164
Новини
Більше новин
Залиште відгук