Джамала замилувала ніжним фото з сином

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Джамала показала милі кадри з сином
Джамала показала милі кадри з сином / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала вкотре підкорила мережу сімейним знімком. Артистка показала спільний знімок зі своїм єдиним сином Еміром-Рахманом.

Соціальна мережа Instagram вже давно стала для зірок своєрідним портфоліо. Саме там прихильники мають змогу побачити приватні кадри з життя знаменитостей та їхніх дітей. Джамала у цьому не відстає та активно веде свій блог.

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Днями на її сторінці з'явилось фото, яке розчулило всіх підписників. Перед камерою Джамала постала зі своїм 1-річним сином Еміром-Рахманом. Дитину артистка взяла на руки, демонструючи йому, як літає іграшковий літак. У дописі зірка вирішила відверто зізнатись, наскільки син змінив її життя. 

Заново навчитися дивуватися простим речам, стежити за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка – це так дивовижно і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, наче ти сам перероджуєшся. Надзвичайно ціную час з Еміром, 
– написала зіркова матуся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

А от в Instagram-Stories Джамала показала кумедні кадри з сімейного відпочинку. У ролику видно, як маленький Емір-Рахман підтанцьовує під пісню Alyona Alyona. Ймовірно, трек хлопчик почув ще під час зйомок у проекті "Голос. Діти-5", де реперка була запрошеною гостею, а Джамала – суддею. 

Що відомо про сина Джамали? Пологи Джамали відбулись у приватній клініці столиці 27 березня 2018 року. На кожну зйомку "Голосу країни" співачка возила валізу з усім необхідним для пологів. Тому щодня артистка була готова до народження сина. "У мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проектів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок", – згадувала Джамала.

До першого дня народження артистка ретельно приховувала обличчя нащадка. І тільки в березні 2019-го Джамала поділилась із прихильниками ніжними кадрами. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джамала Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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