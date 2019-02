Джамала заспівала пісню, написану номінантом Греммі: неймовірне аудіо

Українська співачка Джамала приголомшила прихильників музичною новинкою. Зірка презентувала англомовну пісню "Solo", яку написали для артистки три американські сонграйтери, серед яких – номінант на Греммі Брайан Тодд.

Прем'єра аудіоверсії пісні відбулась 1 лютого. За словами Джамали, композицію для неї створила команда музикантів, яку очолив знаменитий композитор Брайан Тодд. Ця співпраця для артистки є знаковою, адже роботи американця неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в Топ-5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

Сама Джамала не стримувала захвату від роботи над піснею "Solo". Зірка зізналась, що здійснювала запис композиції, коли її автори перебували в США. Тому тільки дистанційно співачка могла отримати рекомендації від знаменитого Брайана Тодда.

Працювати над цією піснею було неймовірно цікаво. Я не перестаю радіти тому, як нові технології сьогодні дозволяють писати музику з людиною, яка перебуває на іншому кінці Землі! Це був дуже цікавий досвід. Думаю, нова пісня сподобається моїм шанувальникам і в Україні, і в інших країнах,

– розповіла Джамала.

Співпрацю з українкою прокоментував і Брайан Тодд. Композитор зазначив, що спеціально для Джамали він спільно зі своєю командою створив пісню "Solo". Автор десятків хітів заявив, що був заворожений тембром голосу співачки та її досягненнями, тому саме українка отримала змогу заспівати його гімн про сильних жінок.

"Коли ми познайомилися, я був під враженням від досягнень Джамали, було очевидно, що вона цілеспрямований і працьовитий артист. А тембр її голосу приголомшливо багатий і дуже впізнаваний. Я подумав, що ми могли б стати відмінною командою для того, щоб домогтися нових успіхів на міжнародній сцені. Пісню Solo ми писали спеціально для Джамали. Вона про те, що можна бути сильною навіть якщо ти одна, сама по собі. Це гімн сильних жінок", – зазначив Брайан Тодд.

Нова пісня Джамали "Solo": слухайте аудіо пісні



Нова пісня Джамали "Solo": текст композиції

VERSE 1:

This feels familiar

I know I been here before

I know this game

I’ve played it well and lost the war



PRE:

I bet on love

I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding

I’m kind of over you and your endless ways to keep trying

You just keep trying



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo



VERSE 2:

I’m not the type to go and fall right at your feet

Every time

I try to leave you wanna follow me



PRE:

I bet on love I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding

I’m kind of over you and you and your endless ways to keep trying

You keep trying



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo but I don’t want you

Tonight I’m solo



BRIDGE:

Solo I wanna be solo

Solo I wanna be solo



CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo