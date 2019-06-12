Джамала засвітила українську вишиванку на відпочинку в Марокко: фото

Популярна співачка Джамала вміло поєднує материнство з вокальною кар'єрою та знаходить вільний час для подорожей. Днями вона опублікувала ефектні фото з Марокко, де артистка постала у стильній вишиванці.

Як відомо, Джамала стала одним із зіркових тренерів шоу "Голос. Діти-5". Та поки не розпочались прямі ефіри, артистка використовує вільний час для відпочинку. Цього разу співачка обрала колоритну країну Марокко, що на півночі Африки. Курорт не є надто популярним серед українців, тому Джамала з легкістю гуляє вулицями та вивчає тамтешню культуру.

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"Магія телебачення – це коли ти ніжишся у Марокко, а в той же час змагаєшся за найкращі дитячі голоси у проекті "Голос. Діти-5" в Києві", – написала Джамала.

Від цієї країни зірка вже не стримує свого захвату. Джамала побувала у двох містах Марокко – Танжері та Шефшауені. Там популярна співачка засвітила вишиванку, яка приголомшливо поєдналась із блакитними стінами звичайних будинків.

Тут кожен прикрашає вхід композиціями, символами, історіями. Хотілось фотографувати, не припиняючи,

– прокоментувала серію фото Джамала.

Окрім цього, Джамала засвітила ще одне вбрання з яскравим орнаментом. Як зізналась сама артистка, це сукня є дуже особливою, бо на її пошиття було витрачена всього доба. Однак результат роботи дизайнерів перевершив усі очікування Джамали.

Вона – доказ того, що коли дуже хочеться нову сукню у відпустку, а часу зовсім нема, то можливо все. За один день вибрала фасон, знайшла тканину, пошила-приміряла-підігнала. І це ще ж на літак треба було встигнути, і інші речі зібрати. Тому і вийшло неймовірно гарно,

– поділилась Джмала, додавши колоритні фото з Марокко.