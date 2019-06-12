Джамала засвітила українську вишиванку на відпочинку в Марокко: фото

42 Читать новость на русском
Джамала відпочиває в Марокко
Джамала відпочиває в Марокко / Instagram / @jamalajaaa

Популярна співачка Джамала вміло поєднує материнство з вокальною кар'єрою та знаходить вільний час для подорожей. Днями вона опублікувала ефектні фото з Марокко, де артистка постала у стильній вишиванці.

Як відомо, Джамала стала одним із зіркових тренерів шоу "Голос. Діти-5". Та поки не розпочались прямі ефіри, артистка використовує вільний час для відпочинку. Цього разу співачка обрала колоритну країну Марокко, що на півночі Африки. Курорт не є надто популярним серед українців, тому Джамала з легкістю гуляє вулицями та вивчає тамтешню культуру. 

Читайте також: Джамала зачарувала мережу спільними фото з сином на "Голосі. Діти-5"

"Магія телебачення – це коли ти ніжишся у Марокко, а в той же час змагаєшся за найкращі дитячі голоси у проекті "Голос. Діти-5" в Києві", – написала Джамала. 

Від цієї країни зірка вже не стримує свого захвату. Джамала побувала у двох містах Марокко – Танжері та Шефшауені. Там популярна співачка засвітила вишиванку, яка приголомшливо поєдналась із блакитними стінами звичайних будинків. 

Тут кожен прикрашає вхід композиціями, символами, історіями. Хотілось фотографувати, не припиняючи,
– прокоментувала серію фото Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Окрім цього, Джамала засвітила ще одне вбрання з яскравим орнаментом. Як зізналась сама артистка, це сукня є дуже особливою, бо на її пошиття було витрачена всього доба. Однак результат роботи дизайнерів перевершив усі очікування Джамали. 

Вона – доказ того, що коли дуже хочеться нову сукню у відпустку, а часу зовсім нема, то можливо все. За один день вибрала фасон, знайшла тканину, пошила-приміряла-підігнала. І це ще ж на літак треба було встигнути, і інші речі зібрати. Тому і вийшло неймовірно гарно,
– поділилась Джмала, додавши колоритні фото з Марокко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

blog_ava
Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування
сьогодні
10020
Теги: LifeStyle Відпочинок Джамала Стиль і мода Марокко
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 185
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 759
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1412
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2226
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1056
Новини
Більше новин
Залиште відгук