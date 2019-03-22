Джамала зізналась, чому так і не стала оперною співачкою: ексклюзивне інтерв'ю

Українська співачка Джамала розповіла журналістам 24 каналу про те, як хотіла стати оперною співачкою та навіть вже планувала поїхати в оперну студію Мілану, проте одна подія змінила майбутнє.

Спочатку Джамала не бачила себе оперною співачкою. Думка про це прийшла лише після закінчення навчання.

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"Після того, як я відучилась п'ять років і закінчила Академію з червоним дипломом, тоді я вже завелась:"Так-так-так, я вже хочу бути оперною співачкою!". І тим паче я поїхала на декілька майстер-класів, мене побачив викладач Міланської оперної студії. Він сказав: "Нам такі голоси потрібні, у вересні приїжджай вже з валізою. Чекаємо на тебе", – розповіла Джамала.

Однак співачка так і не поїхала у Мілан. "Не приїхала. Я не приїхала, бо я поїхала на "Нову хвилю", – пояснила Джа.

Участь у "Новій хвилі" стала проривом для Джамали, адже вона здобула гран-прі конкурсу.

Відео: виступ Джамали на "Новій Хвилі"

Продюсер Джамали зізнався, що коли побачив її виступ вперше – не знав, як реагувати.

Я бачу виступ на "Юрмалі" в 2009 році. Переглядаю один раз, другий, третій... І розумію, що я такого ніколи не бачив. Хто це? Хто ця дівчина? У неї живе комета всередині. Я як божевільний бігаю в офісі, кидаю всім співробітникам, кажу: "Ви взагалі розумієте як це, ви бачите те ж саме, що і я?",

– розповів про своє перше враження від Джамали її продюсер Ігор Тарнопольський.

"Ігор зустрівся мені, коли це було необхідно. Я розуміла, що в мене зовсім інше бачення своєї музики, свого місця", – зазначила Джамала.

Повний випуск програми 24 каналу "Теорія великого виклику" з Джамалою – читайте тут.

Відео повного інтерв'ю з Джамалою: