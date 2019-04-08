Джамала зізналась, що підтримувала скандальну MARUV перед фіналом Нацвідбору Євробачення

814 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала стала однією з суддів, яка емоційно реагувала на виступ співачки MARUV у фіналі Національного відбору Євробачення в Україні. Через гастролі Анни Корсун (справжнє ім’я MARUV) в Росії та скандал з сестрами Опанасюк щодо Криму, Джамала засумнівалась у її перемозі.

Скандал навколо відбору Євробачення в Україні спалахнув ще у лютому 2019 року, однак про нього у шоу-бізнесі згадають до сьогодні. Відтак, Катерина Осадча у програмі "Світське життя" запитала переможницю Євробачення-2016 Джамалу, що вона відчувала під час роботи з MARUV.

Читайте також: Концерти у Росії, виступ у Львові та підтримка РФ на Євробаченні: MARUV поділилася планами

Я казала їй, що мені дуже хочеться, щоб вона була богинею у цій пісні. "Так, ти дуже добре танцюєш, але, все ж таки, конкурс "Євробачення" – співочий конкурс". І вона прислухалася, вона багато чого зробила. Вона додала гітару, про яку я сказала, що це буде мати сексуальний вигляд. Я вболівала за цю пісню, вона мені подобалась,
– поділилася Джамала.

Але в цей же час їй було важко працювати під час прямих ефірів на відборі: "Була дуже напружена атмосфера. Якщо б я знала, що буде такий Нацвідбір, я, може, не погодилася б бути суддею. Може, дійсно була дуже емоційна, тому що, якщо це стосується Криму, то це мій особистий біль і він так у мене виривається назовні. Я не могла не сказати про те, що відчувала".

Вона додала, що за її думкою, людина, яка має можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі, повинна мати власну позицію.

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ не підписала угоду з MARUV. 

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

blog_ava
Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
сьогодні
10264
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Джамала MARUV
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:51 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
16835
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 8166
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 квітня 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 9357
Київський торт – рецепт та поради з приготування
7 квітня 10:04 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 4469
Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
6 квітня 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
Олена Кандяк 1280
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук