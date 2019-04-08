Джамала зізналась, що підтримувала скандальну MARUV перед фіналом Нацвідбору Євробачення

Українська співачка Джамала стала однією з суддів, яка емоційно реагувала на виступ співачки MARUV у фіналі Національного відбору Євробачення в Україні. Через гастролі Анни Корсун (справжнє ім’я MARUV) в Росії та скандал з сестрами Опанасюк щодо Криму, Джамала засумнівалась у її перемозі.

Скандал навколо відбору Євробачення в Україні спалахнув ще у лютому 2019 року, однак про нього у шоу-бізнесі згадають до сьогодні. Відтак, Катерина Осадча у програмі "Світське життя" запитала переможницю Євробачення-2016 Джамалу, що вона відчувала під час роботи з MARUV.

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Я казала їй, що мені дуже хочеться, щоб вона була богинею у цій пісні. "Так, ти дуже добре танцюєш, але, все ж таки, конкурс "Євробачення" – співочий конкурс". І вона прислухалася, вона багато чого зробила. Вона додала гітару, про яку я сказала, що це буде мати сексуальний вигляд. Я вболівала за цю пісню, вона мені подобалась,

– поділилася Джамала.

Але в цей же час їй було важко працювати під час прямих ефірів на відборі: "Була дуже напружена атмосфера. Якщо б я знала, що буде такий Нацвідбір, я, може, не погодилася б бути суддею. Може, дійсно була дуже емоційна, тому що, якщо це стосується Криму, то це мій особистий біль і він так у мене виривається назовні. Я не могла не сказати про те, що відчувала".

Вона додала, що за її думкою, людина, яка має можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі, повинна мати власну позицію.

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ не підписала угоду з MARUV.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.