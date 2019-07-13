Джамала змінила три розкішні сукні на Одеському кінофестивалі: фото

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Джамала на Одеському кінофестивалі 2019
Джамала на Одеському кінофестивалі 2019 / Instagram / @jamalajaaa

Українська виконавиця Джамала стала гостею 10-го Міжнародного одеського кінофестивалю, де не лише виконала власні пісні, а й похизувалась цікавими образами від одеської дизайнерки Юлії Паскаль (бренд PASKAL).

Джамала зізналась у своєму Instagram, що для неї це особлива подія, адже разом з фестивалем вона пройшла довгий шлях – як в ролі глядачки, так і актриси та співачки. Додамо, що саме на Одеському фестивалі відбулась прем’єра фільму "Поводир" (2014), де Джамала зіграла головну жіночу роль.⠀

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Безмежно люблю кіно та Одеський кінофестиваль, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану. Вітаю з ювілеєм!
– додала переможниця Євробачення-2016.

Окрім теплих слів, Джамала залишила на своїй сторінці декілька фотографій, на яких похизувалась трьома сукнями, що одягнула на церемонію відкриття.

"Привітала з відкриттям, як кажуть, від душі. Змінити 3 сукні за вечір – не проблема! Виконати зі своєю неймовірною командою в спеціально підготованому перформансі 4 пісні – із задоволенням!" – лаконічно розповіла Джамала, демонструючи плаття з цікавими квітковими аплікаціями у рожевому та бежевих відтінках, а також у кольорі фуксії. Свої вбрання вона доповнила сріблястими та салатовими босоніжками, аксесуарами від Guzema Fine Jewelry, а також легкими локонами та ніжним макіяжем.


Сукні Джамали на Одеському кінофестивалі / Instagram / @jamalajaaa

Додамо, що Одеський кінофестиваль триватиме з 12 липня по 20, а всю конкурсну програму ви можете переглянути тут.

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Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Джамала Мода Новини Одеси Одеський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
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