Джамала знялась в осінній фотосесії на вулицях Києва: стильні фото

Українська співачка Джамала з легкістю довела, що за ефектними знімками можна не їхати за кордон, а добре придивитись до локацій українських міст. У мережі вона показала приголомшливі світлини, зроблені під час прогулянок Києвом.

На одному з фото, яке Джамала опублікувала на інстаграм-сторінці, зірка позувала у трендовому штанному костюмі в клітинку. Вбрання співачка обрала із нової колекції української дизайнерки Катерини Сільченко. Костюм Джамала доповнила пікантним топом, взуттям на підборах та окулярами.

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Цікаво, що Джамала обрала для ефектного фото локацію, відкриту для всіх жителів та гостей Києва. Артистка позувала біля фунікулера, розташованого на Поштовій площі в Києві.

Коли дивлюся на такі фото, іноді я уявляю себе в іншій епосі. Як виходжу з нової станції фунікулера прямо на Поштову площу, а звідти на річковий трамвайчик – насолоджуватися бабиним літом і Київськими схилами,

– романтично написала Джамала.

Не оминула увагою артистка і популярне серед туристів місце – пішохідний міст через Дніпро, з якого відкривається приголомшливий вид на столицю. Там Джамала постала у трендових велосипедках, топі і тренчі.

Та й звичайні стенди з афішами і сходи можуть виглядати дуже стильно – доводить на практиці Джамала. Співачка зробила осінні фото у вбраннях від Катерини Сільченко, які вразили усю мережу.