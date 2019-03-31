Джамала звернулась до українців словами Ліни Костенко

Популярна співачка Джамала опублікувала на сторінці в Instagram чуттєвий допис. У день президентських виборів вона звернулась до українців, використавши слова знаменитої поетеси Ліни Костенко.

Джамала по-особливому закликала своїх прихильників взяти участь у президентських виборах. Вона написала уривок з вірша Ліни Костенко, після якого порадила всім дослухатись до тиші.

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Душа – єдина на землі держава, Де є свобода чиста, як озон. Кордон душі проходить над світами, А там нема демаркаційних зон. Зупинись та послухай тишу...

– написала Джамала.

В Instagram-Stories співачка показала, що вже побувала на своїй виборчій дільниці. Джамала прийшла голосувати у стильному джинсовому вбранні з яскравим малюнком. Зірка не порушила законів та не зізналась, за кого з кандидатів віддала свій голос.



Джамала на виборчій дільниці / Instagram / @jamalajaaa



Співачка Джамала проголосувала на виборах / Instagram / @jamalajaaa