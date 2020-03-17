Джамала зворушила мережу чуттєвою світлиною з сином та чоловіком

До свідомих громадян, які рекомендують не виходити у людні місця в період карантину, приєдналася українська виконавиця Джамала, яка теж радить бути вдома і проводити цей час з користю для себе. В мережі вона опублікувала світлину, яка неабияк замилувала шанувальників.

У зв’язку з карантином, який запровадили через коронавірус, зірки та знаменитості дотримуються усіх правил, аби вберегти себе від зараження. Після того, як в Україні почали фіксувати нові випадки зараження COVID-19, призупининяються авіа та автобусні перевезення, закриваються ресторани, заклади громадського харчування, тож усім рекомендується працювати у домашньому режимі та без особливих потреб не покидати дім.

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За словами Джамали, в будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація в цілому світі, залишається просто любити, просто бути з сім‘єю. Вона радить піклуватися одне про одного та бути людьми.

Залишайтеся вдома! Єдиний зрозумілий вихід зараз — це карантин. Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше — залишатися здоровими та живими! Пам’ятайте про це,

– зазначила виконавиця.

Усі знаменитості, яким не вистачало раніше часу на родину, тепер повністю можуть насолодитися спільним дозвіллям зі своїми найдорожчими. Так, Джамала замість квапливих днів, може поніжитися у ліжку з чоловіком Бекіром, синочком Еміром-Рахманом та собакою Баду.

Така мила світлина неабияк вразила фанатів співачки. "Уся сім’я в зборі, а вже зовсім скоро вас буде 5", "Чудове фото – затишне, сімейне, добре", "Сонячне фото", "Неймовірна сім’я", - пишуть користувачі в коментарях під світлиною.

Зазначимо, уряд радить громадянам бути на карантині та залишатися вдома, а також дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризик інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу