Джамала зворушливо привітала чоловіка з другою річницею весілля: ніжні фото

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Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля
Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала поділилася з фанатами радісною особистою подією – сьогодні, 26 квітня, вона та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов святкують другу річницю – паперове весілля. З нагоди свята переможниця Євробачення-2016 показала милі знімки зі святкування та присвятила коханому зворушливі слова.

На своїй сторінці в Instagram співачка Джамала поділилася ніжними інтимними спогадами з магічного дня. Знаменитість розповіла, що день весілля став для неї саме таким, як вона уявляла, а потім додала, що навіть кращим, ніж вона могла подумати.

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Українська зірка зізналася, що весільна церемонія розпочалася з ісламського обряду ніках у мечеті і саме там вони сказали один одному заповітні "так".

Я дуже вдячна за те, що Бог дарував мені тебе,
– зворушливо написала Джамала.

Також вона додала уривок з поезії Володимира Сосюри і зазначила, що це з цих слів розпочався їхній святковий вечір 26 квітня два роки тому.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання", – прокоментувала весільні світлини українська співачка. А завершила ніжне привітання зверненням до Бога і подякою своєму чоловікові.

Люблю тебе і дякую! Далі — більше! Прошу у Бога, аби так само з коханням і вірою,
– завершила Джамала.

Джамала та її чоловік
Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля / Instagram / @jamalajaaa

Джамала та її чоловік
Джамала та її чоловік святкують другу річницю весілля / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: LifeStyle Джамала Зіркові весілля Музика
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