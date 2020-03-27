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Джамала зворушливо привітала свого сина з днем народження: фото

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Джамала із сином Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала не стрималась емоцій та зранку 27 березня привітала в мережі свого 2-річного сина з днем народження. Зірка також прикріпила декілька раніше неопублікованих фотографій Еміра-Рахмана.

Довгий час артистка приховувала у мережі обличчя хлопчика і лише незадовго до його першого дня народження почала показувати його світу. 

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Сьогодні ж, у другий день народження Еміра-Рахмана зірка залишила на своїй сторінці в інстаграмі зворушливе привітання.

Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З Днем народження, Емір-Рахман!
– написала зірка, продублювавши привітання кримськотатарською мовою. 

У дописі Джамала прикріпила декілька світлин, на яких щасливий син проявляє найрізноманітніші емоції.

Для перегляду гортайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Додамо, що Джамала вперше стала мамою 27 березня 2018 року, народивши син від чоловіка Сеїт-Бекіра Сулейманова. Впродовж першої вагітності українська знаменитість продовжувала брати учась у різних проєкт та записувати музику. Вже 12 лютого 2020 року співачка зізналась, що очікує з чоловіком та сином на появу другої дитини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Зіркові дні народження Зіркові батьки Зіркові діти Джамала LifeStyle
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