24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Джамала зворушливо звернулася до шанувальників у День пам'яті та примирення: Миру нам всім

- Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська виконавиця Джамала звернулася до шанувальників у День пам'яті та примирення. Вона наголосила на тому, що важливо пам'ятати свою історію та побажала миру усім.

Сьогодні, 8 травня, вшановують пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни заради того, щоб наступні покоління жили у мирі та спокої. Джамала долучилася до числа тих, хто згадав цей день та опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу" під час онлайн-концерту: відео

Джамала – українська виконавиця кримськотатарського походження. Її народ зазнав депортації у 1944 році і вона досі відчуває той біль, який виражає у своїй творчості. 

Напередодні 75 річниці з нагоди Дня Перемоги артистка поділилася зворушливим дописом та закликала віддати шану тим, чиї життя забрала війна. 

Важливо пам'ятати свою історію, трагічне минуле, аби не допустити помилок у майбутньому. Пам'ять робить нас сильнішими. Вічна шана загиблим у Другій світовій війні. Миру всім нам!
– написала співачка в публікації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, День пам'яті та примирення в Україні з'явився у 2015 році і тепер він є щорічно 8 травня. Завтра, 9 травня, Україна та Європа відзначатимуть День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle 9 травня Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
7 травня , 17:43 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
7 травня , 16:59 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
Юлія Михайлова
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня , 11:01 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна