Джамала зворушливо звернулася до шанувальників у День пам'яті та примирення: Миру нам всім

Популярна українська виконавиця Джамала звернулася до шанувальників у День пам'яті та примирення. Вона наголосила на тому, що важливо пам'ятати свою історію та побажала миру усім.

Сьогодні, 8 травня, вшановують пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни заради того, щоб наступні покоління жили у мирі та спокої. Джамала долучилася до числа тих, хто згадав цей день та опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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Джамала – українська виконавиця кримськотатарського походження. Її народ зазнав депортації у 1944 році і вона досі відчуває той біль, який виражає у своїй творчості.

Напередодні 75 річниці з нагоди Дня Перемоги артистка поділилася зворушливим дописом та закликала віддати шану тим, чиї життя забрала війна.

Важливо пам'ятати свою історію, трагічне минуле, аби не допустити помилок у майбутньому. Пам'ять робить нас сильнішими. Вічна шана загиблим у Другій світовій війні. Миру всім нам!

– написала співачка в публікації.

Нагадаємо, День пам'яті та примирення в Україні з'явився у 2015 році і тепер він є щорічно 8 травня. Завтра, 9 травня, Україна та Європа відзначатимуть День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.