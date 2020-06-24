Українська співачка кримського татарського походження Джамала 19 червня вдруге стала мамою. Артистка народила хлопчика, якого назвали Селім-Гірай. Тепер виконавиця поділилася зворушливими моментами виписки з пологового будинку та зустрічі старшого сина з молодшим.

Чуттєві кадри зіркова матуся опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим, який тримав на руках новонародженого малюка.

До теми Джамала вдруге стала мамою

На відео показано зворушливий момент, коли виконавиці та її коханому вручали свідоцтво про народження сина. У ці миті їй було важко стримати сльози. Джамала показала емоції, які розчулили прихильників.

Джамалу виписують з пологового будинку: дивіться відео онлайн

У пологовий будинок батьків прийшли привітати друзі. Пізніше усі разом вони відправилися відсвяткувати радісну подію на терасі однієї з київських кав'ярень.

Новоспечені батьки святкують народження сина: дивіться відео онлайн

Переможниця "Євробачення-2016" поділилася ще одним зворушливим моментом. Вона показала знайомство старшого сина, дворічного Еміра-Рахмана із новонародженим Селімом-Гіраєм.

Перша зустріч синів Джамали: дивіться відео онлайн

Шанувальники радили Джамалі подарувати Еміру подарунок, нібито від молодшого братика. Вона вирішила скористатися цією порадою та вручила первістку величезну іграшку.

Емір-Рахман отримує подарунок від Селіма-Гірая: дивіться відео онлайн