Джаред Лето ледь не загинув через екстремальне хобі: фото

Американський актор і музикант Джаред Лето днями налякав своїх прихильників моторошною історією. Соліст гурту Thirty Seconds To Mars заявив, що ледь не загинув під час чергового заняття скелелазінням.

Джаред Лето намагався підкорити знамениту скелю Red Rock, що у штаті Невада. Однак перед заняттям скелелазінням він не перевірив своє спорядження, що могло і призвести до смерті. Страхувальна мотузка, яку використовував Джаред Лето, стерлася через гострі краї скелі, що він виявив, коли спорядження обірвалось. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Цікаво: Джаред Лето розсекретив свій номер телефону та закликав прихильників до спілкування

Не хочу драматизувати, але сьогодні той день, коли я ледь не загинув. Я з професійним скелелазом Алексом Хоннольдом ледь не зірвався зі скелі. Я подивився вгору, і через кілька секунд моя страхувальна мотузка обірвалася, я завис на висоті близько 600 футів (182 метри, – LifeStyle 24),

– розповів Джаред Лето.

Врятувало артиста те, що його страхував професійний скелелаз, який і допоміг йому продовжити підкорювати вершину. Вже після пережитого Джаред Лето вирішив не стримувати емоцій та відверто розповів, що відчував, коли ледь не загинув. Артист переконує: у нього не було панічного страху, а тільки приплив адреналіну та усвідомлення, що відбувається.

"Пам'ятаю, як дивився вниз на землю. Це був дивний момент – менше страху, більше усвідомлення реальності і нотки меланхолії. Адреналін з'явився після того, як я повернувся на скелю. Але ми пережили все це і вижили. Загалом це було досить весело. Ми продовжили забиратися на гору і вночі", – поділився він.

Це не вперше хобі Джареда Лето загрожує його життю. У 2017 році оскароносний актор ледь не впав зі скелі у Національному парку Йосеміті.

"У своєму житті я кілька разів був близький до смерті, і останній випадок стався зовсім недавно. Був момент в Йосеміті, коли я бовтався на тросі на висоті 900 метрів... Пам'ятаю, що в цей момент у мене був дуже пряма розмова з самим собою. Про те, що втрачати розум в такий момент неефективно. Про те, як це важливо для виживання – залишатися настільки спокійним, наскільки це можливо", – розповідав він.

Однак після кількох інцидентів Джаред Лето продовжує займатись скелелазінням та ділитись моторошними пригодами зі своїми прихильниками.