Джаред Лето розсекретив свій номер телефону та закликав прихильників до спілкування

Американський актор та фронтмен рок-гурту Thirty Seconds to Mars вигадав для себе та своїх шанувальників досить нетипову розвагу, зважаючи на його приголомшливу популярність. Джаред Лето опублікував особистий номер телефону на офіційній сторінці в інстаграмі та зауважив, що відкритий для спілкування.

Напевно, годі гадати над більш ефективнишим способом посилити любов фанатів, ніж той, до якого вдався легендарний музикант. Днями Джаред Лето записав відеозвернення, яке зворушило його фоловерів й не на жарт занепокоїло громадськість. Судячи з усього, цих вихідних культовий співак не мав часу для нудьги.

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На особистій сторінці в інстаграмі Джаред Лето поділився номером свого телефону та закликав всіх охочих телефонувати йому. Підписники мали чималі сумніви, що зможуть зв'язатися з кумиром. Проте кожен з них усвідомлював, що може стати тим самим щасливчиком.

Сам Джаред Лето досить неоднозначно обгрунтував свою відкритість.

Привіт, друзі, це я, Джаред Лето, ваш старий друг. Я сумую за вами. Ми знаємо один одного вже давно, і я подумав, що мені варто залишити вам свій номер телефону. Ми давно не бачилися, і я буду радий отримати повідомлення від вас. Напишіть мені, якщо ви скучили, розкажіть, що у вас відбувається. Мій номер номер 213.335.2223, ви бачите його на екрані. Люблю вас, бережіть себе,

– оголосив виконавець у відеозверненні.

Захоплення фанів тривало недовго, адже після кількох дзвінків вдалося з'ясувати, що всі відповіді подібні. Замість легендарного виконавця з шанувальниками радо спілкується автовідповідач, який після розмови надсилає однакову світлину: "Хей, це я, Джаред, і це правильний номер. Мене зараз тут немає, але відправ мені СМС, і я відповім тобі". Розчарування одних не знало меж, інші ж були цілком задоволені навіть такою увагою кумира.

Нарешті набралася сміливості і зателефонувала Джареду за вказаним номером. Це спрацювало. Я дуже здивувалася, коли почула гудки, і здивувалася ще більше, коли почула його голос з автовідповідача. Я мала почути його голос, те, як він звучить по телефону. Я знаю, що це просто запис, але не псуйте мені момент, добре?

– написала в твіттері одна з прихильниць.