Канадський попартист Джастін Бібер подав до суду позов про наклеп через звинувачення у насильстві двох дівчат – Даніель і Каді. Йдеться про відшкодування у розмірі 20 мільйонів доларів.

Нещодавно Джастіна Бібера звинуватили у сексуальному насильстві двоє жінок у твіттері, які заявляли про зґвалтування, що начебто відбулись у 2014 і 2015 роках. Виконавець миттєво відреагував на звинувачення та сказав, що має докази свого алібі і всі свідчення жінок є неправдивими та безпідставними.

До теми Джастіна Бібера звинуватили у зґвалтуванні: співак надав докази свого алібі

Адвокати співака говорили, що всі звинувачення проти нього у цій справі "фактично неможливі і спростовуються як незаперечними документальними доказами, так і власними визнаннями окремих осіб".

25 червня у виданні Vulture з'явилась інформація, що 26-річний Бібер рішуче налаштований боротись з неправдими звинуваченнями. У позові, поданому адвокатами співака, вказується про одну з жінок, яка є великою фанаткою Бібера і вже давно намагається привернути його увагу. Адвокати також підозрюють, що дівчата, ймовірно, діяли спільно, оскільки їхні публікації в твіттері з'явилися приблизно в один час.

Додамо, що один з акаунтів обвинуваченої після публічної відповіді Бібера був видалений.