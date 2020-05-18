Джастін Бібер шкодує про інтимну близькість до шлюбу з Гейлі Болдвін: подробиці

26-річний канадський співак – прихильник відвертих зйомок з дружиною-моделлю Гейлі Болдвін. Попри те, що Джастін Бібер не соромиться пристрастей на публіці, він шкодує, що не зберіг цнотливість до шлюбу. Артист зізнався, що інтимна близькість може зашкодити почуттям.

Відверте зізнання Джастін Бібер зробив у прямому ефірі свого "карантинного" шоу The Biebers on Watch, яке виходить у фейсбуці. Співак відповів на провокативне питання глядачів та зізнався, що б змінив у своєму минулому.

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Кумир мільйонів не приховував, що лише нещодавно поборов депресію, яка позначилася на його кар'єрі тривалою музичною паузою. Проте Джастін Бібер не став би повертати час назад та усвідомлює, що всі пережиті події подарували йому безцінний досвід й зробили його тією особистістю, якою він є зараз.

Проте у минулому співака все ж є те, про що він шкодує – інтимна близькість у стосунках. Артист переконаний, що варто збегірати цнотливість до одруження, адже секс може затьмарити розум партнерів.

Якби я міг повернутися назад і уникнути будь-якого болю, через який мені довелося пройти, то я б, напевно, зберіг себе до шлюбу. Знаю, це звучить божевільно, але секс може збивати з пантелику,

– оголосив Джастін Бібер.

Співак не приховує того, що не мав інтимної близькості з Гейлі Болдвін до офіційного шлюбу. Він зізнається, що саме так зумів отримати довіру коханої та створити міцний фундамент для майбутньої сім'ї.

Нагадаємо, нещодавно Джастін Бібер наважився розповісти про інтимні стосунки з дружиною. Під час однієї конференції він наголосити на тому, що більшість вільного від творчості часу проводить з дружиною і пристрасть між ними не згасає. "З дружиною нам подобається... Друзі, ну ви можете здогадатися, що ми робимо, коли залишаємося наодинці. Це справжнє божевілля! Це практично все, що ми робимо", – наголосив Бібер.