Джастін Бібер і Гейлі Болдвін святкують весілля: з'явилися перші фото наречених

Одна з найпопулярніших зіркових пар, Джастін Бібер і Хейлі Болдвін, сьогодні, 30 вересня, святкує своє весілля. Місцевим папараці вдалося підловити молодят перед церемонією, коли ті приближалися до катера, яким повинні прибути до ресторану.

На весілля відомого поп-співака Джастіна Бібера та його дівчини моделі Гейлі Болдвін чекав не один мільйон прихильників. Однак, як повідомляє The Daily Mail, сьогодні пишній церемонії судилося відбутися.

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Понад місяць тому в мережі з'явилися фото ймовірних запрошень на церемонію одруження зірок. І, як виявилося, вони були реальними. Саме сьогодні, 30 вересня, Джастін і Хейлі Бібери святкують весілля у Південній Кароліні.

Як зазначається у джерелі, винуватці свята спершу влаштували коктейльну вечірку на 36 осіб у п'ятизірковому готелі Montage Palmetto Bluff, куди запросили найближчих друзів. Саме туди приватним літаком вирушили їхні гості бізнесвумен Кайлі Дженнер та співачка Кеті Перрі.

До розкішних апартаментів Джастін з дружиною (пара офіційно одружилася в липні 2018 року), готувалися прибути на невеликих катерах, як і їхні гості. Папараці вдалося підловити закоханих перед прибуттям до готелю. На Джастінові була біла сорочка та чорні штани, а от його наречена обрала не зовсім традиційний образ, віддавши перевагу мінісукні молочного кольору.

Фото: Instagram @kidrauhlbae94