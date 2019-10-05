Джастін Бібер і Гейлі Болдвін у білизні знялися в сексапільній рекламі Calvin Klein: відео

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Джастін Бібер і Гейлі Болдвін
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін / Instagram / @calvinklein

Поп-співак Джастін Бібер і його кохана Гейлі Болдвін, з якою він зіграв пишне весілля 30 вересня, знялися у звабливій фотосесії спідньої білизни для популярного бренду Calvin Klein.

Закохані Гейлі і Джастін приголомшили шанувальників пристрасними обіймами і поцілунками у рекламному кампейні Calvin Klein, який присвячений до 50-річчя бренду.

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Разом із зірковим подружжям знялися й інші знаменитості: Кендалл Дженнер, Asap Rocky, Трой Сіван і Лю Вень. Відеоролик розпочинається з того, як Бібери лежать на дивані і дивляться на запуск Apollo 11 в 1969 році.

Рекламний кампейн Calvin Klein: дивіться відео

Як представники марки зазначають, у кампейні Calvin Klein вони хотіли передати бунтарський дух, який формував бренд протягом 50 років. Зазначається, що лімітована ювілейна колекція з'явиться у продажу 15 жовтня

"Знявся з моєю дружиною. З днем народження, Calvin Klein", – додав у підписі на своїй інстаграм-сторінці Джастін Бібер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Джастін Бібер Гейлі Болдвін
Джерело: LifeStyle 24
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