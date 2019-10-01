Джастін Бібер і Гейлі Болдвін відсвяткували весілля: хто привітав зірок і як прийшла урочистість

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Джастін Бібер і Гейлі Болдвін
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін / Billboard

Пишне святкування з нагоди одруження одного з найвідоміших поп-співаків Джастіна Бібера та його обраниці, моделі, Гейлі Болдвін відбулося напередодні, 30 вересня. Пильні папараці стежили за рестораном, де збиралися гості очікуючи на наречених, після чого перші знімки оперативно з'явилися в мережі.

Напередодні з'явилися перші фото молодят, на яких помітно, що Гейлі Бібер відмовилася від традиційної довгої сукні і віддала перевагу екстремальному міні. Тоді як її чоловік постав у звичному для нареченого образі – білій сорочці та чорних штанах.

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Незадовго після цього папараці опублікували у соціальних мережах перші фото гостей, серед яких були Кендалл Дженнер, Каміла Морроне, Кеті Перрі та багато інших знаменитостей.

Незважаючи на те, що Джастін Бібер і Гейлі Болдвін офіційно стали подружжям ще у 2018 році, вінчалися молодята у день весілля у церкві Somerset Chapel. Саме святкування проходило у п'ятизірковому готелі Montage Palmetto Bluff, куди було запрошено близько 150 гостей.

На неофіційних фото можна помітити, що після прибуття до ресторану наречена одягнула традиційну фату, в якій з'явилася перед гостями.
 

Фото: Instagram / @worldjailey

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Теги: LifeStyle Джастін Бібер Гейлі Болдвін Зіркові весілля
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