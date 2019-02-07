Джастін Бібер і Хейлі Болдуін вперше позували для обкладинки глянцю як сім'я: чарівне фото

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін для Vogue
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін для Vogue / Instagram/ @tresclick

Шанувальників канадського поп-співака зачарувала його нова фотосесія із дружиною Хейлі Болдуін. Закохані позували для обкладинки одного з найавторитетніших глянців сучасності – Vogue.

Незадовго після офіційної заяви про узаконення стосунків новостворене подружжя отримало запрошення від популярного глянцю. 22-річна Хейлі Болдуін і 24-річний Джастін Бібер охоче погодилися на фотосесію і прикрасили обкладинку березневого номера Vogue.

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Закохані позували перед об'єктивами фотографів у весільних образах. І, якщо Хейлі повністю відповідала вимогам, які є до наречених – біла сукня і красиві прикраси, то її коханий зумів привернути увагу епатажним образом нареченого. Він був одягнутий лише в чорні штани, яскраво демонструючи свій татуйований торс.

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін для березневого номера Vogue / Instagram / @tresclick

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Теги: LifeStyle Джастін Бібер Музика Зіркові весілля Хейлі Болдуін
Джерело: 24 канал
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