Джастін Бібер оголосив про те, що йде зі сцени: несподівані причини

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Джастін Бібер
Джастін Бібер / www.gettyimages.com

25-річний популярний співак Джастін Бібер, який одружився з моделлю Хейлі Болдуін, повідомив про те, що робить паузу в музичній кар'єрі.

Про це Бібер написав на своїй сторінці в Instagram. За словами Джастіна, він хоче більше зосередитися на власному здоров'ї, шлюбі і майбутніх дітях.

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Артист пояснив, що не може займатися музикою через серйозні проблеми, що з'явилися ще в дитинстві. Також він зізнався, що готовий "розвалитися на частини".

"Я прочитав багато повідомлень про те, що ви хочете альбом... Я гастролював всі мої підліткові роки, і вже після 20-ти зрозумів, і, як ви, напевно, помітили, що я був нещасливий в останньому турі, і я цього не заслуговую, і ви цього не заслуговуєте. Ви платите гроші, щоб прийти і провести час на енергійному і веселому концерті, а я не міг емоційно дати вам це все в кінці туру", – наголосив співак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Бібер додав, що музика є важливою для нього, але "ніщо не може бути важливішим за сім'ю та здоров'я".

Я перебував в пошуку, шукав шляхом проб і помилок, як і більшість з нас, і зараз я сконцентрований на усуненні деяких глибоких проблем, які є у більшості з нас, так я не розклеюсь, збережу свій шлюб і стану тим батьком, яким я хочу бути,
– заявив Бібер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
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