Джастін Бібер оголосив про те, що йде зі сцени: несподівані причини

25-річний популярний співак Джастін Бібер, який одружився з моделлю Хейлі Болдуін, повідомив про те, що робить паузу в музичній кар'єрі.

Про це Бібер написав на своїй сторінці в Instagram. За словами Джастіна, він хоче більше зосередитися на власному здоров'ї, шлюбі і майбутніх дітях.

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Артист пояснив, що не може займатися музикою через серйозні проблеми, що з'явилися ще в дитинстві. Також він зізнався, що готовий "розвалитися на частини".