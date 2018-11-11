Джастін Бібер палко поцілував дружину Хейлі Болдуін: звабливі фото

Американський співак Джастін Бібер, який цього року взяв шлюб з коханою Хейлі Болдуін, часто потрапляє в об'єктиви папараці і не приховує почуттів до своєї дружини. Днями артист вирішив зробити сюрприз шанувальникам у соціальних мережах і показав нові звабливі фото.