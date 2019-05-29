Джастін Бібер переніс весілля через депресію: подробиці

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Джастін і Хейлі Бібер
Джастін і Хейлі Бібер / Instagram / @justinbieber

Знамените подружжя Джастін і Хейлі Бібер, які восени 2018 року розписалися, планували зіграти весілля ще 28 лютого, однак перенесли дату через депресію співака. Як пишуть західні ЗМІ, Бібер досі не є емоційно стабільним, відтак невідомо, коли закохані проведуть церемонію.

Про це пише видання People. Інсайдери повідомляють, що Джастін і Хейлі таки зіграють весілля, коли співак вийде з депресії. 

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Хейлі продовжує його підтримувати. Їхнє весілля все одно відбудеться: вони одружаться, коли відчують, що дійсно до цього готові. Найважливіше для них – це психічне здоров'я Джастіна,
– йдеться у джерелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

За словами інсайдера, завдяки підтримці коханої та лікуванню Джастін Бібер став відчувати себе набагато краще.

"Здається, лікування дійсно йому допомогло. Воно змінило хід його думок. Тепер він зосереджений на тому, що відбувається прямо зараз, і живе одним днем. Коли він починає заглядати далеко вперед, то відразу починає відчувати стрес", – додав анонім.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Джастін Бібер Хейлі Болдуін
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