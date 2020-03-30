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Джастін Бібер показав, як розважається з дружиною на карантині: кумедне відео

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Джастін Бібер та його дружина Гейлі / Instagram / @haileybieber

Відомий канадський співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі показали, чим займаються на карантині. Виконавець поділився смішним відео, на якому взяв участь у грі "Підлога – це лава".

На карантині кожен розважається, як може. Це можливість весело та з користю провести час з рідними. Джастін та Гейлі Бібери не сумують і на власному прикладі показують, що карантинні будні можуть стати чудовою розвагою. Адже набагато краще придумати цікаве заняття, яке можна зробити вдома, а не гуляти на вулиці та наражати себе на небезпеку. Кумедним роликом зіркове подружжя поділилося з підписниками в інстаграмі.

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На відео Джастін вирішив пограти у гру "Підлога – це лава". Його кохана знімала на камеру, як артист проходить смугу перешкод у будинку, не торкаючись підлоги. 

Для такої розваги виконавець одягнув сіру піжаму з капюшоном та шкарпетки рожево-помаранчеві шкарпетки. 

Випробування Джастіна розпочалося з того, що він підхопився з дивану та скочив на стільці, потім на пуф. Після цього використав два скейтборди і ролики, щоб дістатися з коридору до спальні. Кінцевим пунктом призначення мало стати ліжко, проте за мить до того, як співак повинен був там опинитися, він все-таки впав.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Зазначимо, станом на 29 березня у світі підтвердили понад 722 тисячі випадків коронавірусу. Від недуги померли 33 976 людей. Вдалося одужати 151 176 особам. Перше місце за кількістю інфікованих посідає США. Там зафіксували 142 178 хворих. Людей у всьому світі закликають залишатися вдома, щоб зберегти здоров'я та життя і якомога швидше подолати пандемію коронавірусу.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Зіркові романи Гейлі Болдвін Джастін Бібер LifeStyle
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