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Джастін Бібер показав, з ким проводить час на карантині: ніжне фото

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Джастін Бібер перебуває на карантині разом із дружиною / Instagram / @justinbieber

Відомий канадський співак Джастін Бібер підтримує карантин, який оголосили у зв'язку із пандемією коронавірусу. Артист поділився, що в ізоляції перебуває разом із своєю дружиною Гейлі.

Коронавірус змусив світових зірок відмовитися від своїх планів, скасувати концерти та відпочинки. Знаменитості стараються дотримуватися карантину та закликають своїх прихильників до цього. До числа тих зірок, які підтримали введення заходів безпеки увійшла і зіркова пара Джастіна та Гейлі Біберів. Зіркове подружжя насолоджується часом, який може провести вдвох.

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Закохані не соромляться показувати свої почуття на широкий загал та часто публікують світлини, де демонструють свою любов та пристрасть. На своїй сторінці в інстаграмі артист поширив фото, на якому видно, як він з дружиною ніжно цілують один одного. Цей кадр ще раз доводить, що карантин – це чудова можливість побути з рідними людьми, відпочити від повсякденних справ та приділити час тим, хто дорогий серцю.

"Мій партнер по карантину", – коротко підписав публікацію Джастін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Зазначимо, станом на 18 березня зафіксовано 200 126 випадків інфікування коронавірусом по всьому світу, з них 7 989 – летальні. Вдалося одужати 82 тисячам осіб. Задля збереження здоров'я та життя, людей закликають дотримуватися карантину та залишатися вдома.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Гейлі Болдвін Джастін Бібер LifeStyle
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