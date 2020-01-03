Джастін Бібер повернувся до музики: лірик-відео на трек "Yummy"

Нещодавно канадський музикант опублікував відео, яке іменує його повернення на сцену після тривалої творчої паузи. Сьогодні, 3 січня, вийшов його новий хіт "Yummy", який став першою роботою виконавця за останні 4 роки.

Співак, який в березні цього року заявив, що йде зі сцени через депресію та внутрішні проблеми, кілька тижнів тому гучно оголосив про своє повернення на сторінках соціальних мереж.

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Він заявив, що на початку січня побачить світ перша пісня "Yummy", яка дасть старт релізові його п'ятого студійного альбому та масштабному гастрольному туру найбільшими майданчиками Канади та США.

Сьогодні, 3 січня, на офіційному ютуб-каналі Джастіна Бібера відбулася довгоочікувана прем'єра нового синглу. Трек отримав назву "Yummy" – "Солоденька". Співак присвятив цю роботу найсолодшій жінці у своєму житті – дружині моделі Гейлі Бібер.

Цей легкий R&B-трек про любов та нестримні почуття. Прихильники мають змогу оцінити, як змінився стиль виконавця за останні чотири роки.

Justin Bieber – Yummy: дивіться лірик-відео онлайн

Вже завтра, 4 січня, співак обіцяє оприлюднити кліп на пісню "Yummy". Нагадаємо, що масштабний гастрольний тур співак готовий розпочати 14 травня з концертного майданчика в Сіетлі. Його щільний графік розписаний до 26 вересня 2020 року. Тоді Джастін Бібер планує завершити тур виступом в Іст-Резерфорд. Впродовж п'яти місяців зірка збиратиме арени та стадіони у десятках міст США та Канади.