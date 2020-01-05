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Джастін Бібер повернувся з новим епатажним кліпом: відео на трек "Yummy"

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Джастін Бібер / Instagram / @justinbieber

Нещодавно канадський музикант опублікував відео, яке іменує його повернення на сцену після тривалої творчої паузи. 4 січня, вийшов його новий кліп на хіт "Yummy", який став першою роботою виконавця за останні 4 роки. У провокативномі відео виконавець влаштував танці на столі.

Співак, який в березні цього року заявив, що йде зі сцени через депресію та внутрішні проблеми, кілька тижнів тому гучно оголосив про своє повернення на сторінках соціальних мереж.

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Він заявив, що на початку січня побачить світ перша пісня "Yummy", яка дасть старт релізові його п'ятого студійного альбому та масштабному гастрольному туру найбільшими майданчиками Канади та США.

Вчора, 4 січня, на офіційному ютуб-каналі Джастіна Бібера відбулася довгоочікувана прем'єра нової відеороботи до синглу, який він оприлюднив днем раніше. Трек отримав назву "Yummy" – "Солоденька". Співак присвятив цю роботу найсолодшій жінці у своєму житті – дружині моделі Гейлі Бібер.

В епатажному відео 25-річний юнак куштує численні страви у розкішному ресторані разом з ошатно вдягненими гостями. А згодом співак, який пофарбував волосся у рожевий, влаштовує енергійні танці просто на столі посеред закладу. 

Justin Bieber – Yummy: дивіться кліп онлайн

Нагадаємо, що масштабний гастрольний тур співак готовий розпочати 14 травня з концертного майданчика в Сіетлі. Його щільний графік розписаний до 26 вересня 2020 року. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Джастін Бібер
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