Джастін Бібер презентував одразу два танцювальні кліпи: відео

Популярний канадський співак Джастін Бібер продовжує презентувати свою творчість після тривалої музичної паузи. 2 березня він випустив одразу два кліпи на нові композиції. Особливістю роликів стала їхня танцювальність та те, що сам Джастін не з'являється на екранах.

Джастін Бібер продовжує радувати прихильників новими музичними роботами. Співак опублікував танцювальні відео на своєму ютуб-каналі та менш, ніж за декілька днів вони набрали понад 2 мільйони переглядів. Цікаво те, що улюбленця мільйонів ми не можемо побачити на роликах.

Джастін Бібер є одним із найпопулярніших виконавців сучасності. Він красивий, стильний, харизматичний. Треки Джастіна лунають у різних куточках світу. Прихильники з нетерпінням чекали його повернення на сцену і от він презентує одразу два кліпи на сингли з альбому Changes. Особливістю є те, що артист у них не з'являється.

У відеоролику на трек Habitual зображена репетиція хореографів, які танцюють за лаштунками сцени. Вони чуттєві та сучасні, як і сама композиція.

Джастін Бібер – Habitual: дивіться відео онлайн

Наступний кліп знятий на пісню All Around Me. Він схожий на попередній, проте танцівників тут вже двоє. Пристрасна та, водночас, ніжна хореографія зачаровує.

Джастін Бібер – All Around Me: дивіться відео онлайн