Джастін Бібер публічно зізнався у коханні до дружини після нападок хейтерів щодо Селени Гомес

25-річний музикант вирішив розставити всі крапки над "і" у розмовах про свої стосунки з Гейлі Бібер та розповів про свої почуття до обраниці на своїй сторінці інстаграмі.

Нещодавно вийшов новий альбом американської співачки Селени Гомес, у якому вона розповіла про свої стосунки з Джастіном Бібером. Після цього в соцмережах Бібера шанувальники почали писати, що він має повернутися до екскоханої Селени, бо насправді не кохає свою дружину Гейлі Бібер.

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Спершу, музикант не зважав на слова прихильників, проте згодом вирішив розповісти про свої почуття до дружини.

На своїй сторінці в інстаграмі хлопець опублікував зворушливий пост, в якому розповів про почуття до обраниці. У публікації Джастін зауважив, що йому не потрібно комусь доводити, що він справді кохає Гейлі, проте він публічно зізнається їй в коханні тому, що це робить його щасливим і змушує модель відчувати себе особливою.

Я вважаю, що це велика честь – публічно визнавати важливість своєї другої половинки. Я думаю, що в цьому моя сила – ставити свою дружину на п’єдестал. Мені подобається, коли моя дружина відчуває себе цінною,

– розповідає Джастін.

Після весілля співак не перестає говорити про те, як сильно змінилося його життя. Джастін не раз наголошував на тому, що шлюб – це найкраще, що коли-небудь відбувалося з ним. Він кохає Гейлі за те, що вона завжди і у всьому його підтримує.