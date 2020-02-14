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Джастін Бібер розповів про пристрасні стосунки з дружиною: Ми робимо це постійно

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Джастін Бібер з дружиною Гейлі Болдвін / Instagram / @haileybieber

25-річний співак не належить до тих зірок, які тримають особисте за сімома замками. Його профіль в інстаграмі досить часто поповнюється пікантними світлинами з дружиною-моделлю. Проте цього разу Джастін Бібер вирішив відверто розповісти про сексуальне життя.

Подружнє життя зіркової пари розпочалося лише чотири місяці тому, проте за цей час їхні почуття запалали з новою силою. 25-річний співак та 23-річна модель не приховують пристрасті, яка вирує між ними, навіть на публіці. Тепер сам Джастін Бібер наважився розповісти про інтимні стосунки з дружиною. 

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Днями під час конференції Лондоні виконавець досить нестандартно відповів на питання прихильника, який запитав в кумира, як він проводить свій звичний день. Співак вирішив наголосити на тому, що більшість вільного від творчості часу він проводить з дружиною. 

Це залежить від того, з ким я перебуваю. Наприклад, з дружиною нам подобається... Друзі, ну ви можете здогадатися, що ми робимо, коли залишаємося наодинці. Це справжнє божевілля! Це практично все, що ми робимо,
– запевнив співак. 

Проте Джастін Бібіер поспішив заявити, що секс – не єдине спільне заняття пари. З дружиною Гейлі він обожнюює дивитися фільми та серіали на Netflix. Проте, пара дійсно розділяє багато захоплень разом. Вони часті гості на світських заходах, а разом з чоловіком модель відвідує хокейні матчі, від яких так фанатіє виконавець. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Гейлі Болдвін Джастін Бібер LifeStyle
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