Джастін Бібер шокував прихильників своїм виглядом: фото

Канадський співак Джастін Бібер, який є кумиром мільйонів дівчат, шокував мережу своїм виглядом. Для сімейного виходу з Гейлі Болдвін він обрав піжамні штани та забув розчесати волосся.

Після того, як Джастін Бібер оголосив про повернення на сцену та анонсував турне американськими містами, папараці дедалі частіше фотографують артиста з його дружиною Гейлі Болдвін. Зіркова пара зазвичай вражає журналістів стилем та особливою гармонією. Однак днями у мережу потрапили фото, які шокували всіх прихильників артиста.

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Джастін і Гейлі вирушили на шопінг у Лос-Анджелесі. Для цього виходу розкішна модель обрала монохромний образ, який складався з чорного дублянки, водолазки і шкіряних штанів у стилі 90-их. До трендового одягу Гейлі Болдвін підібрала кеди та зробила буденну зачіску.

Водночас Джастін Бібер крокував поряд із дружиною у сірій майці, бежевій куртці та картатих рожевих штанах, які нагадували піжаму. Співак додав неохайності своєму вигляду, заправивши штани у білі шкарпетки та одягнувши сандалі від Adidas. Мабуть, Джастін Бібер забув глянути на себе в дзеркало, адже і його одяг, і зачіска виглядали жахливо.

Будьте найбільш нелогічними, – порадив Джастін Бібер після шквалу критики.

Кардинально інші образи пара демонструє на червоних доріжках. Так, в останні дні січня 2020 року в Голлівуді відбулась презентація документального фільму про Джастіна Бібера. Першими переглянути кінострічку Bieber: seasons прийшли зіркові друзі артиста та Гейлі Болдвін, яка підтримує коханого на всіх етапах його кар'єри. Для особливого вечора модель одягнула сексуальну сукню, а от Джастін красувався у стильних штанах і світшоті.