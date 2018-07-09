Джастін Бібер та Хейлі Болдуін готуються до розкішного весілля: названо ймовірну дату

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Джастін Бібер та Хейлі Болдуін зіграють весілля
Джастін Бібер та Хейлі Болдуін зіграють весілля / edition.cnn.com

Американський співак Джастін Бібер та модель Хейлі Болдуін таємно одружились ще вкінці вересня 2018-го. Однак тепер закохані планують урочисто обмінятись клятвами в колі близьких людей.

Через чотири місяці після скромної реєстрації шлюбу в одному з судів Нью-Йорка Джастін та Хейлі таки підуть під вінець. Зіркова пара посилено готується до весілля та вже розіслала гостям запрошення, повідомляє Page Six з посиланням на інсайдерів.  

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За попередньою інформацією, 24-річний Джастін Бібер та на 2 роки молодша за нього Хейлі Болдуін обміняються клятвами 28 лютого. У запрошенні пара не розголосила, де саме відбудеться урочиста церемонія та святкова вечірка. Ймовірно, таким чином зірки вирішили уберегтись від надмірної уваги ЗМІ та громадськості. 

Організація весілля Джастіна та Хейлі перебуває на завершальному етапі. Зокрема, знаменитості визначились із музикантом – розважати гостей буде ді-джей Тей Джеймс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Нагадаємо, що про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом. 

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист вирішив питання з житлом. Для своєї коханої він придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку. 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля Джастін Бібер Хейлі Болдуін Мода
Джерело: Lifestyle
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