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Джастін Бібер взяв участь у розіграші прихильників "Друзів": курйозне відео

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Джастін Бібер взяв участьу курйозному розіграші / Instagram / @justinbieber

Популярний американський співак Джастін Бібер вирішив курйозно пожартувати з прихильників серіалу "Друзі". Зробив він це днями у шоу телеведучої Еллен Дедженерес.

Джастін Бібер завітав на студію Warner Bros., де зберігаються реквізити зі зйомок легендарного серіалу "Друзі". Саме туди щороку приходять мільйони прихильників, які хочуть уявити себе одними з учасників знаменитого проєкту. Однак вони й гадки не мали, хто зустрічатиме їх у павільйоні.

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Для курйозного розіграшу Джастін Бібер приміряв перуку, вуса та окуляри, змінившись до невпізнання. В такому образі він перевтілився в екскурсовода Warner Bros., який зустрічав прихильників серіалу "Друзі". Артист цікавився, хто є улюбленим персонажем, прибирав у павільйоні та підпрацьовував фотографом. Не втримався Джастін Бібер і від можливості заспівати знамениту пісню Фібі про кота. Вкінці розіграшу туристи були вражені, що змогли поспілкуватись зі справжньою зіркою. 

Дивіться відео розіграшу за участю Джастіна Бібера: 

Всього за 2 дні ролик переглянули понад 800 тисяч разів. Сам Джастін Бібер зізнався, що полюбляє брати участь у шоу Еллен Дедженерес та залюбки погоджується на її пропозиції. Так, у попередньому випуску артист налякав Девіда Бекхема, вистрибнувши з коробки, що стояла поряд зі спортсменом. Сталось це після того, як Девід зізнався, що був у захваті від пісень Джастіна Бібера та колись навіть думав назвати так сина. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Warner Bros. Курйозні новини Джастін Бібер LifeStyle Кіно
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