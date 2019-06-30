Джастін Бібер зворушив мережу ніжним фото з дружиною Хейлі

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Джастін і Хейлі Бібер
Джастін і Хейлі Бібер / www.gettyimages.com

Модель Хейлі Бібер протягом останнього часу майже не з'являлася на світських заходах зі своїм чоловіком співаком Джастіном Бібером, який вже останній рік бореться з депресією. Відтак шанувальники запідозрили розлад у їхніх стосунках та навіть говорили про ймовірне розлучення.

Джастін спростував чутки про проблеми у стосунках з Хейлі та опублікував новий спільний знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На селфі співак ніжно обійняв дружину та зворушливо підписав кадр: "Заради цих моментів я живу. Час наодинці з тобою допомагає мені очистити душу. Ти моя, а я твій".

Протягом перших годин світлина набрала понад 9 мільйонів вподобань від користувачів, а також сотні коментарів.

На фото відреагувала найкраща подруга моделі Кендалл Дженнер, яка заявила, що Хейлі "ще трішки її". Навіть один коментар супермоделі назбирав 44 тисячі "лайків".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джастін Бібер
Джерело: LifeStyle 24
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