Джастін Бібер зворушив мережу ніжним фото з дружиною Хейлі

Модель Хейлі Бібер протягом останнього часу майже не з'являлася на світських заходах зі своїм чоловіком співаком Джастіном Бібером, який вже останній рік бореться з депресією. Відтак шанувальники запідозрили розлад у їхніх стосунках та навіть говорили про ймовірне розлучення.

Джастін спростував чутки про проблеми у стосунках з Хейлі та опублікував новий спільний знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На селфі співак ніжно обійняв дружину та зворушливо підписав кадр: "Заради цих моментів я живу. Час наодинці з тобою допомагає мені очистити душу. Ти моя, а я твій".

Протягом перших годин світлина набрала понад 9 мільйонів вподобань від користувачів, а також сотні коментарів.

На фото відреагувала найкраща подруга моделі Кендалл Дженнер, яка заявила, що Хейлі "ще трішки її". Навіть один коментар супермоделі назбирав 44 тисячі "лайків".

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.



Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів.