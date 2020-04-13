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Джастін Тімберлейк поскаржився на труднощі батьківства під час карантину

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Джастін Тімберлейк поскаржився на труднощі карантину / Instagram / @jessicabiel

Разом з акторкою Джессікою Біл володар Греммі виховує 5-річного сина Сіласа. Пандемія коронавірусу змінила гастрольний графік співака на родинну гармонію вдома. Проте Джастін Тімберлейк зізнався, що цілодобове виховання нащадка дається їм з дружиною нелегко.

Зіркове подружжя також опинилося на самоізоляції у своєму маєтку, розташованому в штаті Монтана. Там Джастін Тімберлейк проводять час з дружиною та сином. Проте в інтерв'ю для радіостанції SiriusXM's Hits 1 співак відверто зізнався, що 24 години на добу виконувати батьківські обов'язки – справжнє випробування для нього. 

Як інші зірки виховують дітей на карантині Старша донька Олі Полякової курила, а після сварки з мамою втекла з дому

39-річний артист розповів, що вони з Джессікою та 5-річним Сіласом не залишаються в чотирьох стінах. Родина може без побоювань прогулятися за межами маєтку, адже у цій місцевості досить мало людей та цілком безпечно для здоров'я. 

Проте Джастін Тімберлейк не став приховувати, що цілодобова роль батька його виснажує. Він розуміє, що навіть у стосунках з сином їм слід відпочивати одне від одного, адже як зірку, так і його нащадка втомлює їхнє спільне дозвілля. 

У нас все добре. Але ми дуже співчуваємо тим, хто залишився з дітьми. Адже займатися батьківством 24 години на добу – це просто нелюдяно. Іноді Сілас дивиться на мене зі стомленим виразом обличчя, і я розумію, що треба зробити перерву, 
– пояснив співак. 

Варто зазначити, що саме в умовах карантину Сілас відсвяткував своє 5-річчя кілька днів тому. Його зіркова матуся публічно привітала первістка зі святом на сторінках свого інстаграму. Джессіка Біл зазначила, що торжество пройшло вдома з іменинним тортом та конструктором Lego. Проте знаменитий батько Джастін Тімберлейк опублікував кумедні фото за кілька днів після дня народження сина. На світлинах він постав у костюмі троля, який, судячи з усього, одягнув на святкуванні замість аніматора. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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