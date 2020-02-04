Джастін Тімберлейк здійснив перший публічний вихід з дружиною після чуток про зраду

Американський попспівак та його дружина знаменита акторка Джессіка Біл постали разом на прем'єрі третього сезону серіалу "Грішна". Джастін Тімберлейк підтримав свою зіркову дружину, яка виконала у картині головну роль. Для спільної публічної появи подружжя обрало своєрідний family look.

Днями, 31 січня, співак відсвяткував свій 39 день народження. Тоді його дружина Джессіка Біл розчулила мережу зворушливим привітанням, звернувшись до коханого чоловіка публічно. Аби остаточно розвіяти чутки про своє розлучення та родинні суперечки через ймовірну зраду Джастіна Тімберлейка, пара здійснила перший світський вихід після гучного скандалу.

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Американська акторка активно розвиває свою кар'єру на теренах світової кіноіндустрії. Так, Джессіка Біл виконала головну роль у третьому сезоні детективного серіалу "Грішна". На вечірці, що була присвячена кінопрем'єрі, кохану дружину підтримав Джастін Тімберлейк.

Для світського заходу подружжя обрало подібні образи. Джессіка Біл постала в обтислій спідниці-олівець довжини міді, яка підкреслила її струнку фігуру, та білій блузі, доповнивши вбрання туфлями-чорниками на підборах. Зачісці акторка не надала особливої уваги, зібравши волосся у легкий високий пучок. Її чоловік одягнув класичні сині штани та светр у тон.

Проте головними акцентами обох образів стали стильні піджаки у клітинку, що створили своєрідний family look пари. Подружжя обіймалося й радо позувало перед спалахами камер, спростовуючи всі можливі підозри про свій розрив.



Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл на прем'єрі серіалу "Грішна" / Getty Images

Що відомо про зраду Джастіна Тімберлейка?Співак провів вечір у компанії колеги по фільму "Палмер" Алішею Вейнрайт, яку він тримав за руку впродовж всієї зустрічі. Після чуток про зраду у мережі актор вирішив прокоментувати інцидент на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заявив, що між ними виключно робочі та дружні відносини. У той доленосний вечір Джастін перебрав з алкоголем. Він публічно вибачився перед дружиною і сином, запевнивши, що шкодує про таку поведінку. Згодом інсайдери видання повідомили, що Джессіка досі не пробачила чоловіка і навіть сама змусила його прокоментувати скандал. Зараз подружжя сфокусоване на тому, щоб виправити проблеми в стосунках.