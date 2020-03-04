Джастін Тімберлейк зворушливо привітав дружину з днем народження: фото

Популярна американська акторка Джессіка Біл днями відсвяткувала день народження. Красуні виповнилося 38 років. Її чоловік, актор та співак Джастін Тімберлейк чуттєво привітав з цим святом.

Зіркове подружжя Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл, яке було одним із найміцніших в Голлівуді, останнім часом перебуває під пильним оком прихильників. Пара ледь не розлучилася після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джастін нібито зрадив Джессіку. Зараз вони працюють над відновленням стосунків. Нещодавно дружина вітала артиста з днем народження, а тепер він зробив для неї свято.

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Джессіка поділилася з підписниками ніжними світлинами, на яких видно, як Джастін вітає її з 38-річчям. Відомо, що зірка вирішила святкувати у піжамі та не хотіла привітань. Але виконавець вирішив зробити сюрприз коханій та вручив їй величезний торт.

Святкувала день народження в піжамі. Я змусила Джастіна пообіцяти не співати мені Happy Birthday, тому він імпровізував. Спасибі тобі, чудова людино, за те, що вислухав мене і влаштував вечірку. І спасибі усім за привітання з днем народження. Відчуваю любов,

– поділилася враженнями іменинниця.