Канадський виконавець Джастін Бібер потрапив у секс-скандал – двоє жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Артист, довго не думаючи, оприлюднив докази свого алібі, які начебто підтверджують його непричетність до злочинів.

За словами жінка, яка бажала залишитись невідомою, Джастін Бібер начебто зґвалтував її у 2014 році в готелі Four Seasons в Остіні. Інша жінка стверджує, що стала жертвою сексуального насильства у 2015 році.

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Реакція Джастіна Бібера

У свою чергу Джастін Бібер відповів на звинувачення з низкою доказів, що не був причетний до слів жінок. Щоправда, він прокоментував лише одне звинувачення 2014 року. Щодо подій у 2015-му, то західні ЗМІ додають, що і на це в нього є докази непричетності, просто він вирішив не оприлюднювати їх в мережі. Свою заяву чоловік Гейлі Бібер залишив на твіттер-сторінці.

Зазвичай я не виступаю зі зверненнями на подібні темии, оскільки всю кар'єру мав справу з випадковими звинуваченнями, але після розмови з дружиною і командою я вирішив висловитися з цього приводу. Чутки є чутками, але сексуальне насильство – це те, до чого я ставлюся серйозно. Я хотів висловитися відразу ж, але з поваги до великої кількості жертв, які щодня стикаються з цими проблемами, я хотів переконатися, що зібрав факти, перш ніж робити які-небудь заяви,

– пояснив Бібер.

Він зазначив, що події, у яких його звинувачують, за словами жінки стались 9 березня 2014 року в Остіні, штат Техас, в готелі Four Seasons. Але того дня його не було в цьому готелі, оскільки він з друзями та своєю ексдівчиною Селеною Гомес зупинились в інших апартаментах, а наступного дня вони перебрались у готель Westin. Щодо цього у нього є всі квитанції про бронювання. Бібер додав, що регіональний менеджер готелю Four Seasons також підтвердив, що він не був в готелі ні 9, ні 10 березня.

"… Я готовий підтвердити це ЗМІ, якщо буде потрібно. 10 березня Селена поїхала, а я залишився в готелі Westin, як це видно в квитанціях. Ми забронювали його на пару днів, щоб залишитися на шоу Def Jam, але я поїхав 11-го числа, щоб повернутися додому", – прокоментував Бібер.

У підсумку Джастін Бібер додав, що готовий співпрацювати зі ЗМІ та урядом, щоб довести свою невинність у злочинах, у яких його звинувачують.