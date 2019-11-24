Джастіна Тімберлейка запідозрили у зраді: реакція представника актора

Голлівудський актор і співак Джастін Тімберлейк став чи не найбільш обговорюваною зіркою у мережі. Все тому, що папараці поширили кадри, на яких видно, як одружений артист ніжно тримає за руку свою колегу Алішу Вейнрайт. Фото та відео стрімко заполонили Інтернет, а прихильники припустили, що зірки закрутили роман.

Як повідомляє видання People, фото та відео були зроблені в Новому Орлеані, де тривають зйомки фільму "Палмер" (Palmer). Як Джастін Тімберлейк, так і Аліша Вейнрайт отримали у кінострічці головну роль. Однак поза знімальним майданчиком зірок сфотографували на балконі, де було видно, як актори тримаються за руки.

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Відповідні фото та відео одразу ж стали вірусними та заполонили мережу, а прихильники Джастіна Тімберлейка не стримували свого розпачу, підозрюючи кумира у зраді.

Однак інсайдери переконують, що про зраду не може йти мова. Резонансні кадри були зроблені під час вечірки, яку влаштували представники знімальної групи. Джастін Тімберлейк та Аліша Вейнрайт вживали алкоголь у компанії своїх колег та не залишались наодинці.

"На цьому балконі була ціла компанія. І нічого особливого там не відбувалося. Джастін і Аліша разом знімаються у фільмі "Палмер", вони чудові. А на вечірці всі просто відпочивали. Можливо, на цьому невеликому відео хтось щось і розглянув, але насправді все було інакше. Там було багато людей – члени їхньої команди і друзі. Всі вони знають один одного. Нічого більшого не було", – розповів інсайдер, який був на вечірці.

Спростувати чутки про зраду поквапились і представники акторів. Вони запевнили, що між Джастіном Тімберлейком та Алішою Вейнрайт – виключно дружні стосунки.

Немає жодних підстав для подібних припущень. Наразі вони разом працюють над одним проєктом. Цього вечора там були не тільки вони, а й вся знімальна група,

– заявили представники зірок.

Окрім цього, менеджери Джастіна Тімберлейка наголосили, що актор дуже цінує свій шлюб з Джессікою Біл. Спілкування з дружиною та 4-річним сином Сайлосом він би не хотів міняти на недовготривалий роман.Водночас сам Джастін неодноразово розповідав, що Джессіка Біл – його справжня друга половинка. Пара одружилась у 2012 році та є однією з найміцніших у Голлівуді.

"Коли ви знаходите свою людину, це як ніби хрещення. Ви говорите собі: "Шляху назад немає". Розумієте? Я вже не повернуся назад. Батьківство теж схоже на це", – заявив Джастін Тімберлейк.