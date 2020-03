Джастіну Біберу – 26! Найкращі хіти співака

Популярний канадський співак Джастін Бібер сьогодні, 1 березня, святкує свій день народження. Артисту виповнюється 26 років. За час своєї кар'єри Джастін встиг випустити 6 студійних альбомів та став відомим у всьому світі.

Творчий шлях Джастіна Бібера розпочався в 2008 році. Тоді Скутер Браун побачив одне із його відео на ютубі, а пізніше став менеджером Бібера. Дебютний сингл One Time випустив в 2009 році та одразу здобув перші місця в Канадському рейтингу та міжнародних чартах. Дебютний альбом Джастіна My World став платиновим у Сполучених Штатах. Джастін Бібер став першим виконавцем, у якого сім композицій з дебютного альбому потрапили в рейтинги Billboard Hot 100.

В 2010 році світ побачила його перша студійна платівка My World 2.0. Саме вона здобула місця в десятці найкращих альбомів одразу у декількох країнах. Пісня Baby здобула всесвітній успіх, а кліп на неї зібрав найбільше переглядів та обговорень на ютубі. Невдовзі артист відправився у свій перший світовий концертний тур My World Tour. Згодом він випустив альбом-ремікс My World Acoustic та Never Say Never – The Remixes. Шалений успіх співакові приніс 3D фільм-концерт Justin Bieber: Never Say Never. Його кар'єра стрімко розвивалася. За 12 років він встиг здобути світову славу, його пісні звучать у різних куточках світу. В творчості артиста була перерва, яка тривала 4 роки. Та вже 3 січня 2020 року улюбленець мільйонів презентував композицію Yummy.

Пропонуємо в день народження Джастіна Бібера згадати його найкращі хіти. Приємного перегляду!

Найкращі пісні Джастіна Бібера:

Джастін Бібер – One Time: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Baby: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Love Yourself: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Sorry : дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Never Say Never: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – As Long As You Love Me: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Yummy : дивитись відео онлайн