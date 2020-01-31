Джастіну Тімберлейку – 39: найкращі хіти та фільми

Популярний голлівудський актор та співак Джастін Тімберлейк сьогодні, 31 січня, святкує свій день народження. Виконавцю виповнюється 39 років.

Джастін Тімберлейк не тільки чудовий музикант, а й талановитий актор. Він вміє майстерно поєднувати музику та акторську майстерність і повністю віддаватися обом справам. На сцені він проживає кожне слово, а у фільмах поринає у світ свого героя.

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За час своєї кар'єри харизматичний артист став володарем 9 премій Греммі. Він випустив 5 дисків та знявся у 12 фільмах.

Топ-5 хітів Джастіна Тімберлейка:

Justin Timberlake – Can't stop the feeling: дивитись відео онлайн

Justin Timberlake – Cry me a river: дивитись відео онлайн

Justin Timberlake – Say something: дивитись відео онлайн

Justin Timberlake – Mirrors: дивитись відео онлайн

Justin Timberlake – Like I love you: дивитись відео онлайн

Топ-3 фільми з Джастіном Тімберлейком:

"Соціальна мережа": дивитися український трейлер фільму онлайн

"Дуже погана вчителька": дивитися український трейлер фільму онлайн

"Ва-банк": дивитися український трейлер фільму онлайн